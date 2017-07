Altro Calcio Manchester United, Mkhitaryan con la pancetta: foto rimossa

Cosa ha combinato Henrikh Mkhitaryan in vacanza? Il grande protagonista dell'Europa League, autore di un gol anche nella finale contro l'Ajax, si è ripresentato ai nastri di partenza della nuova stagione un filino sovrappeso. Qualcuno al Manchester United non deve averlo notato perché su Twitter ha postato una foto del giocatore con la nuova maglia: peccato che poco dopo abbia dovuto rimuoverla perché i tifosi si erano già scagliati contro l'armeno per l'evidente pancetta che mostrava. Mkhitaryan, gestito da Mino Raiola, era stato spesso nella passata stagione da Mourinho per la "mancanza di intensità in alcune partite". Durante le ferie deve essersela presa particolarmente comoda.