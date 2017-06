Altro Calcio Manchester United, magliette speciali per gli infortunati Ibrahimovic e Rojo

Prima della partita con il Burnley i giocatori del Manchester United sono scesi in campo indossando magliette con i nomi di Ibrahimovic e Rojo, fermi per gravi infortuni. In questo modo i Red Devils hanno voluto far sentire ulteriormente la loro vicinanza ai due calciatori. Poi la squadra di Mourinho ha compiuto il proprio dovere vincendo 2-0 con le reti di Martial e Rooney.