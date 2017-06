Altro Calcio Manchester United, Fellaini dà una testata ad Aguero: espulso

I 19 secondi di follia di Marouane Fellaini durante Manchester City-Manchester United (0-0): il belga viene ammonito per gioco scorretto, poi si fa espellere all'84' per una testata ad Aguero. Mourinho, che ha dovuto trattenere il proprio giocatore prima che si scagliasse contro il quarto uomo, ha commentato così: "Fellaini mi ha detto che è stato espulso solo perché si trattava di lui: secondo me un po' è un gesto da cartellino rosso, un po' è l'esperienza di un giocatore argentino molto furbo".