Altro Calcio Manchester, show di Mourinho in tribuna

Josè Mourinho non si smentisce mai. Il tecnico del Manchester United è stato espulso alla fine del primo tempo della sfida contro il Burnley. L'arbitro Clattenbug ha allontanato lo Special One per le eccessive proteste: il portoghese aveva chiesto invano la concessione di un rigore per fallo su Darmian. Così l'allenatore dei Red Devils ha seguito il secondo tempo dalla tribuna dando vita a un vero e proprio show. Per la cronaca lo United non è riuscito a vincere: il morale di Mou questa sera non sarà dei migliori.