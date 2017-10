Altro Calcio Manchester, ecco dove vive Pep Guardiola

Guardiola e Mourinho, diversi in tutto. Se da quando è a Manchester il tecnico portoghese dello United ha deciso di vivere in un albergo 5 stelle, l'allenatore spagnolo del City ha invece scelto un lussuoso condominio in un elegante quartiere nel cuore della città, dove abitano anche alcuni giocatori dei Citizens. Il Daily Mail ha diffuso le foto del palazzo, i cui residenti possono godere di un'ampia zona palestra, di una piscina dotata anche di jacuzzi e di tanto altro.

Foto: Manchester Evening News