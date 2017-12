Altro Calcio Manchester City, un altro record: l'ultima volta la Premier non esisteva

Per Guardiola e il Manchester City è la stagione dei record: le vittorie consecutive in Premier, il numero di gol segnati, ma non solo. Tra i tantissimi primati, i Citizens hanno raggiunto anche un traguardo che nessuno tagliava dal lontanissimo 1953-1954. Da quella stagione, infatti, nessuno era più riuscito a sconfiggere nel campionato inglese le "big five" prima del 1° gennaio, ma Guardiola ce l'ha fatta: 5-0 al Liverpool, 1-0 al Chelsea, 3-1 all'Arsenal, 2-1 nel derby con lo United e la vittoria 4-1 nell'ultimo turno contro il Tottenham. Sono passati 65 anni, le ultime squadre a riuscire nell'impresa, Wolverhampton e WBA, l'hanno fatto quando ancora non era nata la Premier League, il conteggio dei punti era differente, prima di gennaio si giocava due volte contro tutti e le "grandi" d'Inghilterra erano solo 5, mentre ora si è aggiunto proprio il City. Nel 1953-1954 il Wolverhampton vinse il titolo, il primo della sua storia, battendo prima del nuovo anno tutte le big (3-2 contro l'Arsenal, 2-1 al Liverpool, 8-1 al Chelsea, 3-1 contro lo United, 3-2 sul Tottenham). Analogo percorso per il WBA, che però finì secondo in classifica davanti all'Huddersfield.