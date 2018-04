Altro Calcio Manchester City, la FA contro Guardiola: "È come una svastica"

Il suo Manchester City domina la Premier League e ha un piede e mezzo ai quarti di Champions League, ma per Pep Guardiola non è un momento facile a livello di immagine. Il caso ‘lazo amarillo’ infatti continua a far discutere e il tecnico rischia di pagarne le conseguenze: il fiocco giallo simbolo dell’indipendenza catalana gli è già costato "un'ammonizione" da parte della Football Association dopo la gara persa in FA Cup col Wigan, ma Guardiola non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro.

Anche nelle gare contro Arsenal e Chelsea l'ex Barcellona e Bayern è andato in panchina col lazo amarillo sotto la giacca, paragonando il fiocco al “Poppy” rosso, il garofano con cui in Inghilterra si ricordano i soldati dell’esercito morti in guerra. Una similitudine che non è andata giù a Martin Glenn, Chief Executive della FA, che ha così commentato gesto dello spagnolo: “Quel simbolo potrebbe rappresentare molte cose: una svastica, la falce e il martello o altro. Non possiamo accettarlo, il calcio deve tenersi fuori da questi terreni scivolosi. Non vogliamo che il nostro calcio mostri simboli politici e il laccio di Guardiola è un chiaro manifesto dell’indipendenza catalana".