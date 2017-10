Altro Calcio Manchester City, incidente in taxi per Aguero

Un grande spavento, una costola fratturata ma, per fortunta, niente di serio per Segio Aguero, coinvolto in un incidente stradale in Olanda. L'attaccante del Manchester City stava tornando da un concerto dell'amico Maluma ad Amsterdam in taxi quando il conducente ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro un palo. Aguero, che ha evitato guai peggiori grazie alle cinture di sicurezza, dovrà stare fuori circa due mesi: salterà il big match contro il Chelsea, le sfide con Perù e Ecuador con la nazionale argentina e, quasi sicuramente, il doppio confronto con il Napoli in Champions League.