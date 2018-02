Altro Calcio Manchester City, Guardiola rischia una squalifica per il nastro giallo

Vittoria con possibile squalifica per Pep Guardiola: il 3-0 contro l'Arsenal ha portato la Coppa di Lega nella bacheca del Manchester City ma anche nuove polemiche per l'ormai classico nastro giallo esibito dal tecnico in supporto ai prigionieri catalani (che manifestavano per l'indipendenza della Catalogna) in Spagna. Nelle scorse settimane la Federazione inglese, che proibisce l'esibizione di simboli politici, ha multato Guardiola (che ha tempo fino al 5 marzo per fare ricorso) ma in caso di recidiva potrebbe anche sospenderlo. "Sanno che la indosserò sempre che sia sulla giacca o altrove, prima di essere un allenatore sono un uomo e questo è per chi è privato della propria libertà" ha detto il catalano dopo la finale vinta.