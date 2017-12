Altro Calcio Manchester City, Guardiola contro Redmond

Hanno fatto scalpore le immagini di Guardiola nel finale di Manchester City-Southampton: il tecnico catalano sembra scagliarsi contro Nathan Redmond anche se il giocatore non era stato protagonista di particolari scorrettezze durante il match. È stato lo stesso Guardiola a svelare il mistero: "Gli ho detto che l'anno scorso ci avevano distrutto con il loro gioco mentre quest'anno non aveva potuto attaccarci perché la sua squadra si è solo difesa". Un'arrabbiatura per motivi tattici, quindi.