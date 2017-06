Altro Calcio Manchester City, Gabriel Jesus sceglie la maglia 33

Gabriel Jesus è il nuovo crack del calcio brasiliano, strappato al Palmeiras a colpi di milioni in un'asta vinta dal Manchester City. Ora l'attaccante 20enne è pronto ad esordire in Premier League, e lo farà con la maglia numero 33 dei Citizens. Trentatré come gli anni di Cristo, e considerando il suo nome siamo tra sacro e profano: una scelta curiosa ma non nuova, visto che è lo stesso che indossava in Brasile.