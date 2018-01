Altro Calcio Manchester City, Gabriel Jesus: "Non devo operarmi"

"Oggi ho fatto gli esami al ginocchio sinistro, la diagnosi è una piccola lesione al legamento intorno. Grazie a Dio non è molto grave e non dovrò operarmi, prometto di tornare il più presto possibile. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno e i pensieri positivi". Gabriel Jesus, infortunatosi il 31 dicembre durante Crystal Palace-Manchester City, ha fatto sapere le sue condizioni ai propri followers sui social network. il giocatore era uscito dal campo in lacrime e si era temuto persino per la sua partecipazione al Mondiale. Poi già Guardiola a fine gara aveva parlato di uno-due mesi di stop. Al momento non sono ancora noti i tempi di recupero.