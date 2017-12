Altro Calcio Manchester City, Gabriel Jesus esce in lacrime. Anche De Bruyne ko

Terribile infortunio al ginocchio sinistro per Gabriel Jesus, sostituito al 23' di Crystal Palace-Manchester City: il giocatore è uscito dal campo in lacrime, si teme per un lungo stop che potrebbe compromettere, in caso di rottura del crociato, anche la sua partecipazione al Mondiale. Sarebbe un grave colpo per il Brasile e lo è naturalmente anche per Guardiola. Al 93' pure De Bruyne è stato costretto ad abbandonare il campo in barella a causa di un duro colpo ricevuto.