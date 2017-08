Altro Calcio Manchester City, Aguero indagato dalla polizia

Non è certo un momento felice per il Kun Aguero. A Bournemouth ancora una volta Guardiola lo ha fatto partire dalla panchina e a fine gara sono arrivati anche i problemi con la polizia. L'attaccante argentino è infatti finito sotto indagine dopo che uno steward del Bournemouth ha affermato di essere stato colpito dal Kun durante i festeggiamenti dei giocatori dei citizens successivi al decisivo gol di Sterling al 97'. Le immagini non aiutano a capire esattemente cosa sia successo: un gruppo di tifosi invadew il campo e uno di loro viene allontanato, Aguero arriva con Mendy e si avvicina al gruppo di steward che ha bloccato il tifoso e a quel punto qualcuno perde la calma e l'argentino viene allontanato dai poliziotti.