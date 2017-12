Altro Calcio Manchester City, affondo social: "Fellaini non è un calciatore"

Un attacco social. Il Manchester City ha pubblicato su twitter la foto di un calciatore nella nebbia invitando i tifosi a indovinarne l'identità. Un supporter ha dato come risposta Fellaini e il commento dei Citizens ha sorpreso un po' tutti: "No, questo è un giocatore di calcio". Il club inglese in seguito si è accorto della 'gaffe' e ha deciso di rimuovere tutto. Ma le prove sono rimaste...