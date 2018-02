Altro Calcio Manchester City, 878 milioni per fare la squadra. E la Juve è ottava

Il Manchester City è la squadra che è costata di più al mondo: secondo lo studio del Cies, l'osservatorio del calcio internazionale, con l'acquisto di Laporte gli inglesi hanno scavalcato anche il Psg. Nella classifica una sola italiana nella top ten, la Juventus. Ovviamente non vengono considerate solo le spese di questa stagione, ma quelle servite per acquistare tutti i giocatori attualmente in rosa, senza contare i soldi incassati dalle cessioni. Nella gallery le prime dieci e le sei big italiane.