Altro Calcio Malmö, festa scudetto... con il 'ritorno' di Ibrahimovic

Ospite d'eccezione alla festa scudetto del Malmö. Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno in patria per una sera per celebrare la sua ex squadra: la punta svedese ha assistito alla sfida con l'BK Hacken e poi è sceso sul rettangolo verde alzando il trofeo.