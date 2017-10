Altro Calcio Malaga, fuori perché "indisciplinato": tutta colpa di un like

Michel, ex bandiera del Real Madrid negli Anni 80 e attuale tecnico del Malaga, fa discutere in Spagna per la sua decisione di escludere dalla lista dei convocati il giovane talento Javier Ontiveros, classe 1997. La colpa del centrocampista, quattro presenze in 5 gare tutte da subentrato in questo inizio di stagione, è quella di aver messo un like a un post di un avversario su Instagram: quel post si riferiva alla vittoria del Valencia sul Malaga per 5-0 (con tripletta di Zaza), Michel non l'ha presa bene.