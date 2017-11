Altro Calcio Macedonia, sgarbo a Zamparini: convocato Nestorovski

Nonostante l'appello di Zamparini, la Macedonia ha convocato Ilija Nestorovski. Non ha dunque sortito alcun effetto la lettera inviata al Presidente Gjorgjioski dal numero uno dei rosanero, che chiedeva alla Federazione macedone di non convocare il centravanti per l’amichevole contro la Norvegia (che invece non chiamerà Aleesami) perché avrebbe recato danni sportivi alla formazione siciliana in vista della sfida del 12 novembre sul campo della Cremonese. Il bomber e capitano del Palermo non sarà dunque a disposizione del tecnico Bruno Tedino e come lui altri 5 giocatori: Ivaylo Chochev (convocato per Bulgaria-Arabia Saudita del 13 novembre), Thiago Cionek (convocato per Polonia-Uruguay del 10 novembre e per Polonia-Messico del 13 novembre), Josip Posavec (convocato per Croazia-San Marino U-21 dell’8 novembre e Grecia-Croazia U-21 del 13 novembre) e Aleksandar Trajkovski (convocato per Macedonia-Norvegia in programma l’11 novembre).