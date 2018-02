Altro Calcio M5S, anche Zeman alla presentazione del programma Sport

Ci sarà anche Zdenek Zeman, tecnico del Pescara che da tanti anni si batte per la moralizzazione del calcio italiano, fra i partecipanti alla presentazione del programma Sport del Movimento 5 Stelle, mercoledì prossimo nel capoluogo abruzzese. Lo apprende l'Ansa in ambienti del Movimento, dove si fa presente come "i temi portanti della manifestazione saranno quelli dello sport e della legalità". Oltre a quella di Zeman, prevista anche la presenza di Domenico Fioravanti, due volte campione olimpico a Sidney 2000 e candidato con il M5S alle prossime politiche nel collegio di Torino. Fra i parlamentari uscenti del Movimento, ci saranno invece Alessandro Di Battista, Simone Valente e Gianluca Vacca. "Non sarà Zeman però il nostro candidato ministro dello Sport", viene precisato da fonti interne ai pentastellati.