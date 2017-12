Altro Calcio Lukaku senza gol, la ricetta di Mou: "Gli servono nuove scarpe"

Romelu Lukaku ha il mal di gol: una sola rete nelle ultime sette giornate dopo l'exploit nazionale con 7 centri in altrettante partite. José Mourinho ha provato a spiegare (ironicamente) il perchè di queste difficoltà: "Penso che abbia bisogno di un grosso contratto per le sue scarpe perché al momento non ha un contratto con nessuna marca, è per questo che gioca con le scarpe nere. Il suo accordo è finito e ora sta aspettando l’offerta appropriata. Serve un marchio che gli dia le scarpe giuste e lo paghi il giusto prezzo e poi ricomincerà a segnare". L'attaccante continua non rappresenta affatto un problema per il tecnico del Manchester United: "Lavora davvero bene, è un giocatore eun professiponista incredibile. Non potrei essere più felice di lui”.