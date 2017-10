Altro Calcio Lotito si esalta per Minala: "É stato più bravo di Higuain"

Il suo gol in pieno recupero ha regalato alla Salernitana la vittoria nel derby campano con l'Avellino. Ora per Minala arrivano gli elogi del co-propietario granarta Claudio Lotito. "E' stato più bravo di Higuain. Dalla stessa posizione il camerunense ha segnato mentre Higuain non ha calciato bene, consentendo a Strakosha di parare" le parole al quotidiano "La Città".