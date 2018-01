Altro Calcio Lo splendido gesto di Adebayor: adottato il nipote rimasto orfano

Un gesto davvero da applausi. Emmanuel Adebayor, che in passato non aveva nascosto di avere avuto grandi problemi con la sua famiglia e di avere anche pensato al suicidio, ha annunciato su Instagram di avere adottato il nipote rimasto orfano. "Tutti coloro che mi conoscono, sanno che Peter Adebayor, mio fratello maggiore, non è più tra noi. Ecco suo figlio che da oggi ho ufficialmente adottato. Vi presento il mio primo figlio. Si chiama Junior Emmanuel Adebayor", le parole dell'attaccante dell'Istanbul B.B. Il bambino appare in foto mentre fa colazione con il suo nuovo papà.