Altro Calcio Livorno, Lucarelli vuole Cassano

Cristiano Lucarelli chiama Antonio Cassano. L’allenatore del Livorno (in questa stagione i toscani giocheranno in Serie B) spinge per avere in squadra FantAntonio, che ha disputato la sua ultima partita ufficiale più di due anni fa (8 maggio 2016) con la maglia della Sampdoria. Per il 36enne questa potrebbe essere davvero l’ultima occasione dopo il divorzio lampo con il Verona l’estate scorsa: se accettasse troverebbe in squadra Alessandro Diamanti, legatosi ufficialmente agli amaranto nella giornata di ieri.