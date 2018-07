Altro Calcio Livorno, arriva Lucarelli: "Il vero Cristiano ce l'abbiamo noi"

Geniale idea del social media manager del Livorno: due ore dopo l'annuncio di Cristiano Lucarelli come nuovo allenatore del Livorno, il club pubblica un altro posto su Twitter. "CR7?!?!? Naaaaa... Esiste un solo Cristiano... e ce l’abbiamo noi!". Poi doppio hashtag: "#CL99 #BentornatoCristiano". Lucarelli, livornese doc, ha vissuto gli anni migliori della carriera da calciatore indossando la maglia della squadra della sua città con 92 gol in 146 presenze in campionato in 4 stagioni dal 2003 al 2007 (una in B e 3 in A), poi realizzandone altri 10 in 28 gare nel 2009-10. Ha cominciato ad allenare a Perugia nel 2013, la sua migliore stagione è stata l'ultima a Catania in Serie C, quando ha perso la semifinale playoff. Ora è tornato nella sua Livorno.