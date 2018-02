Altro Calcio Liverpool-Tottenham 2-2, in Kenya vincono 1,8 milioni di euro

Indovinare 17 risultati e vincere 1,8 milioni di euro. È successo a Gordon Opiyo, 31enne magazziniere di Nairobi, in Kenya: la cifra esatta, in realtà, 237 milioni di scellini che al cambio sono pari, appunto, a quasi 2 milioni nella nostra moneta. Tra le partite c'era anche Liverpool-Tottenham, chiusa 2-2 in modo rocambolesco, col gol dell'1-1 del kenyano Wanyama segnato all'80', il rigore sbagliato da Kane, il 2-1 di Salah in pieno recupero e il definitivo 2-2 di Kane, ancora su rigore, tra l'altro molto contestato. Non certamente da Gordon.