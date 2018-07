Altro Calcio Liverpool, Oxlade-Chamberlain salterà quasi tutta la stagione

Un'agonia. Alex Oxlade-Chamberlain salterà quasi tutta la prossima stagione: lo ha comunicato Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, spiegando che "sapevano tutto dal momento dell'infortunio" che hanno preferito "aspettare il momento giusto per dirlo". Il centrocampista inglese si fece male durante la semifinale d'andata contro la Roma, rimediando la rottura dei legamenti del ginocchio destro. "In questa stagione dovrà concentrarsi sulla guarigione e sulla riablitazione: sappiamo che non sarà con noi per la maggior parte di essa, sarà un 'di più' se lo vedremo in campo già alla fine della stagione".