Altro Calcio Liverpool, ecco le maglie 2018/19: non c'è Emre Can

Il Liverpool ha svelato in anteprima le maglie per la prossima stagione, 2018/19: per pubblicizzarle, i Reds hanno scelto i propri giocatori più rappresentativi a partire da Salah per poi proseguire con i vari Henderson, Karius, Van Dijk, Oxlade-Chamberlain, Firmino e Mané. Eppure, spicca un'assenza: quella di Emre Can. Il centrocampista tedesco, attualmente infortunato, è cercato dalla Juventus (oltre a Bayern Monaco e Manchester City) visto che andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Un indizio rivelatore?