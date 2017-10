Altro Calcio Livaja: "Bonucci non picchia più...L'ho trovato indebolito"

Leonardo Bonucci non ha brillato nella sfida di Europa League contro l'Aek Atene. La conferma arriva da Marco Livaja, attaccante della formazione grecia con un passato nell'Inter (oltre che nell'Empoli e nell'Atalanta): "Non picchia più, è un avversario normale: l'ho trovato indebolito rispetto alle altre volte". Un giudizio molto negativo nei confronti dell'ex Juve, chiamato a riscattarsi come i suoi compagni già domenica contro il Genoa a San Siro.