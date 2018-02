Altro Calcio Lipsia-Napoli, spogliatoio diviso per lo staff di Sarri

Straordinario senso dell'ospitalità a Lipsia: prima del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Napoli, dopo la vittoria per 3-1 al San Paolo, il club tedesco ha eretto una parete all'interno dello spogliatoio del Napoli, creando un box di 3 metri per 3. Si pensava potesse essere destinato a Maurizio Sarri, tecnico dei partenopei che non rinuncia mai alle sigarette, e che quindi poteva liberamente fumare. Ma Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del Napoli, ha precisato: "Abbiamo solo fatto un sopralluogo e abbiamo chiesto una stanza per lo staff. La forza economica del Lipsia ha consentito di crearla ad hoc, li ringraziamo. Ma non c'entra il fumare".