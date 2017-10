Altro Calcio Lippi, è la fine del sogno: la Cina non andrà ai Mondiali

Fine del sogno, nessun miracolo. La Cina di Marcello Lippi batte 2-1 il Qatar ma saluta i Mondiali in Russia chiudendo al quinto (penultimo posto) nel girone A della zona asiatica. La Corea del Sud (0-0 con l'Uzbekistan) si qualifica direttamente insieme alla capolista Iran che era già promossa. Un gol di Omar Al Soma al 93' regala una speranza mondiale alla Siria che potrà adesso giocarsi le sue chance di qualificazione contro la terza classificata del gruppo B: Australia o Arabia Saudita (quest'ultima in campo in serata). A Teheran, la nazionale di Damasco ha pareggiato 2-2 con l'Iran già qualificato, raggiungendo il pari che vale lo spareggio in pieno recupero.