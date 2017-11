Altro Calcio Lione, Taxi Driver nella coreografia: "Stai parlando con me?"

Coreografia originale dei tifosi del Lione prima della partita di Europa League contro l'Everton: lo slogan, in inglese, è "You talking to me?" ("Stai parlando con me?") che rimanda alla celebre frase del film Taxi Driver, pronunciata dal protagonista interpretato da Robert De Niro. Nello striscione compare anche una figura che, soprattutto nel taglio di capelli, ricorda quella del personaggio del cult movie.