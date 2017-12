Altro Calcio Lillestrom, Andreassen si copre i genitali con la coppa di Norvegia

Va bene esultare per una coppa (quella nazionale) che mancava in bacheca da 10 anni ma il gesto di Aleksander Melgalvis Andreassen è andato un po' oltre: la foto del difensore del Lillestrom, completamente nudo con il trofeo a coprire i genitali, ha irritato i vertici della federazione norvegese. "Servirebbe un po' di rispetto" la posizione della federcalcio locale, "Capisco che a qualcuno non sia piaciuto ma sono stato privilegiato nel poter salutare il re e forse dovrei chiedere scusa" la risposta del giocatore.