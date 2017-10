Altro Calcio Liga: tris del Real, il Barcellona lontano 4 punti

Torna a vincere anche in campionato il Real Madrid, che pur privo di Cristiano Ronaldo rifila un tris a domicilio alla Real Sociedad e si porta a quota 8 punti, a 4 di distanza dal Barcellona capolista a punteggio pieno. Partita subito in discesa per la squadra di Zidane, che passa in vantaggio al 20' con Mayoral prima della "doppietta" di Rodrigues, che segna prima nella porta giusta e poi nella propria nel giro di 10 minuti. Nella ripresa arriva anche il tris firmato Bale, che porta il Real Madrid a due punti dal Siviglia, vittorioso sul campo del Girone grazie alla rete di Luis Muriel. Un altro "italiano" a segno anche sul campo dell'Alaves, dove il Villarreal passa 3-0 grazie anche alla rete di Carlos Bacca.