Altro Calcio Liga, Ronaldo ancora a secco: non era mai successo

Lionel Messi 9 gol in sei partite, Cristiano Ronaldo zero. Il Real Madrid rialza la testa nella Liga battendo 2-1 in trasferta l'Alaves, ma il portoghese resta ancora a secco e per una volta stabilisce un record negativo: da quando gioca nella Liga non gli era mai successo di non segnare fino al mese di ottobre (il Real giocherà il prossimo 1° ottobre al Bernabeu contro l'Espanyol). Vero, CR7 ha dovuto saltare 4 giornate per la squalifica rimediata in Supercoppa, ma il dato è comunque impressionante trattandosi di lui, che in 399 partite totali giocate con le Merengues ha segnato 409 (!!!) gol.