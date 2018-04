Altro Calcio Liga: rimonta Barcellona a Siviglia, il Real passeggia sul Las Palmas

Il Barcellona si salva a Siviglia. Nella 30.a giornata di Liga i blaugrana pareggiano 2-2 nel finale dopo essere andati sotto di due gol. Montella culla a lungo il sogno di portare a casa tre punti contro la capolista grazie ai gol di Vazquez e Muriel ma deve 'arrenders' dopo l'ingresso di Leo Messi: all'88' Suarez accorcia le distanze e all'89' la Pulce sigla la rete che consente ai catalani di non perdere. La Roma è avvisata: il fuoriclasse argentino anche in non perfette condizioni è davvero fenomenale.



Qualche indicazione in meno per la Juventus in chiave Champions. Zidane lascia infatti a riposo molti titolari in vista della sfida di martedì sera contro li bianconeri, ma il suo Real Madrid non ha comunque nessun problema e sbrigare la pratica Las Palmas e ad accorciare sul secondo posto dell'Atletico, distante un punto e impegnato domani col Deportivo la Coruna. Senza Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Isco, Carvajal e Cristiano Ronaldo ci pensa un Gareth Bale formato Champions League, che sblocca il match a metà primo tempo dopo una volata solitaria e poi lo chiude a inizio ripresa su calcio di rigore. In mezzo il gol di Benzema, alla presenza numero 400 con la maglia delle merengues, al triplice fischio è 3-0 Real.