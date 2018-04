Altro Calcio Liga, prima vittoria per Seedorf: Malaga ko 3-2

Dopo quasi due mesi arriva il primo successo sulla panchina del Deportivo la Coruna per Clarence Seedorf, che dopo cinque sconfitte e tre pareggi assapora finalmente la vittoria superando il Malaga fanalino di coda del campionato 3-2 al Riazor e rilanciando le proprie speranze di salvezza. Scavalcato momentaneamente il Las Palmas, ora i punti di distacco dalla zona salvezza sono 5, ma il Levante quartultimo ha una partita in meno: una missione che resta quasi impossibile, ma forse il tris rifilato al Malaga servirà da scossa per la squadra dell'olandese. Subito in vantaggio con un rigore di Perez, la squadra dell'ex Milan si fa rimontare da Rolan, torna in vantaggio nella ripresa con Adrian ma viene subito ripresa ancora da Rolan. Malaga pericolosissimo nel finale con una traversa, ma il guizzo decisivo è ancora di Adrian, che sigla la doppietta personale e manda i titoli di coda.