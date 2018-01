Altro Calcio Liga, prima gioia per Montella: netto 3-0 all'Espanyol

Dopo un inizio a dir poco complicato inizia finalmente a ingranare il Siviglia di Vincenzo Montella. La squadra dell'ex tecnico del Milan dà continuità all'exploit di Coppa sul campo dell'Atletico festeggiando il primo successo in campionato dopo i k.o. delle prime due uscite. Il successo sul campo dell'Espanyol, che non perdeva da quattro partite e in settimana aveva anche battuto il Barça degli invincibili, è maturato grazie a un grande primo tempo impreziosito dai sigilli del Mudo Vazquez e di Sarabia. Di grande sofferenza invece la ripresa, chiusa comunque dal terzo gol di Muriel, al quinto centro stagionale tra campionato e coppe. Gli andalusi tornano così alla vittoria dopo un digiuno di cinque partite e agganciano momentaneamente il Real Madrid. Intanto grandi notizie per il Barcellona: si fermano Atletico Madrid (1-1 col Girona al Metropolitano) e Valencia, sconfitto dal Las Palmas. Vince, invece, il Villarreal che scavalca temporaneamente Zidane al quarto posto.