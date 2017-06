Altro Calcio Liga: Griezmann eletto miglior giocatore, Simeone top tecnico

Nel corso di una cerimonia che si è svolta a Valencia, il francese Antoine Griezmann è stato proclamato miglior giocatore della Liga spagnola della scorsa stagione. Vera e propria scorpacciata di premi per l'Atletico Madrid (arrivato terzo in classifica), che ha portato al Calderon anche i premi di miglior allenatore con Diego Simeone, di miglior difensore con Diego Godin e di miglior portiere con Jan Oblak. Il Barcellona campione in carica si è invece accontentato del riconoscimento a Leo Messi, scelto come miglior attaccante, mentre del Real Madrid sono stati premiati Luka Modric (miglior centrocampista) e Marco Asensio (miglior giovane promessa), che lo scorso anno era in prestito all'Espanyol. I premi sono stati assegnati in base ai voti dei capitani delle squadre per ogni ruolo in campo, poi rielaborati da un sistema elettronico.