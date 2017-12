Altro Calcio Liga, Getafe-Valencia 1-0

Dopo il 2-2 casalingo del Barcellona (36 punti) contro il Celta Vigo e lo 0-0 in trasferta a Bilbao del Real Madrid (28 punti), il Valencia fa anche peggio perdendo 1-0 a Getafe con il gol di Bergara al 66' nonostante l'inferiorità numerica dei padroni di casa dal 25' per il doppio giallo a Arambarri. Delle prime quattro sorride solo l'Atletico Madrid (30 punti) che con il 2-1 alla Real Sociedad sale a 30 punti, uno solo in meno del Valencia dopo 14 giornate di Liga.