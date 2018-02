Altro Calcio Liga: disastro Siviglia, l'Atletico cala la manita

L'Atletico Madrid è come il suo allenatore, non molla mai. I colchoneros travolgono 5-2 il Siviglia nel posticipo della 25esima giornata della Liga e tornano a meno 7 dal Barcellona (con altrettanti punti di vantaggio sui cugini del Real) "vendicando" anche l'eliminazione dalla Coppa del Re subita proprio dal Siviglia. Una vera e propria lezione di calcio quella che Simeone ha impartito a Montella, che di certo non è stato aiutato dai suoi difensori: il primo e il quarto gol, segnati da Diego Costa e Koke, sono due clamorosi regali dei difensori andalusi, ma in generale è stata tutta la squadra a deludere dopo il buon pareggio in Champions con lo United. Mattatore assoluto del match è stato Antoine Griezmann, autore di una tripletta impreziosita dal gioiello all'incrocio alla fine del primo tempo. Sul 5-0 per l'Atletico piccola reazione di orgoglio del Siviglia, che accorcia due volte le distanze con le reti del solito Sarabia e di Nolito, ma al triplice fischio il pubblico del Sánchez Pizjuán fischia sonoramente la squadra di Montella.