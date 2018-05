Altro Calcio Liga, clamoroso a Valencia: manita Levante al Barcellona

Classe 1996, nazionalità ghanese, di ruolo punto centrale: il mondo del calcio scopre Emmanuel Okyere Boateng. Il 21enne centravanti del Levante è infatti l'eroe del giorno dopo aver rifilato una clamorosa tripletta al Barcellona nel pirotecnico 5-4 con cui la squadra di Valencia ha piegato i campioni nella penultima giornata della Liga. Un gol di sinistro e due di destro, una notte da sogno che Boateng non dimenticherà mai, così come Philippe Coutinho: il brasiliano ex Liverpool ha infatti segnato la sua prima tripletta in maglia blaugrana, particolarmente bello il terzo gol.