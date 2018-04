Altro Calcio Liga, Barcellona bloccato a Vigo. Pari tra Seedorf e Montella

Nella 33.a giornata di Liga rallenta il Barcellona, bloccato 2-2 sul campod el Celta Vigo. I blaugrana, privi di diversi titolari risparmiati in vista della finale di Coppa del Re contro il Siviglia in programma sabato e in 10 dal 71' per l'espulsione di Sergi Roberto, vengono raggiunti all'82' da Iago Aspas dopo il 2-1 messo a segno da Alacer. in precedenza Jonny aveva replicato a Dembelé. La squadra di Valverde sale a +12 sull'Atletico Madrid, impegnato domani contro la Real Sociedad.



Finisce senza reti il confronto fra il Deportivo di Clarence Seedorf e il Siviglia di Montella. Il pari nons erve a nessuno perché i gailiziani restano a -4 dalla zona salvezza mentre gli andalusi vedono allontanarsi l'Europa League. Il Villarreal batte infatti 2-1 al Leganes (in gol Victor Ruiz e Bacca) e si porta a +3 sui biancorossi.