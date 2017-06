Altro Calcio Leicester, il giardiniere crea lo stemma sul campo

In molti stadi mondiali, prima e dopo la partita, viene proiettato lo stemma del club ospitante a centrocampo: un modo spettacolare per ribadire l'orgoglio dei padroni di casa. Ma nel caso del Leicester è stato fatto un passo in più: il lavoro è interamente merito del giardiniere delle Foxes che ha realizzato una vera e propria opera d'arte.