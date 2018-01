Altro Calcio Leicester, Faiq Bolkiah è il calciatore più ricco del mondo

Alzi la mano chi conosce Faiq Bolkiah: eppure è il calciatore più ricco del mondo. Il 19enne (è nato il 9 maggio 1998) gioca nelle giovanili del Leicester e deve la sua ricchezza a un parente, è nipote del sultano di Brunei. Per avere un'idea, il patrimonio dello zio ammonta a 17 miliardi di euro ma anche quello del padre non scherza: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Bolkiah senior spende fino a 40 milioni di eur al mese e possiede 2.300 automobili. Faiq Bolkiah ha giocato nell'AFC Newbury, nel Chelsea ed ora è passato alle Foxes, un esterno offensivo che spera di debuttare in prima squadra: "I miei genitori mi hanno sempre appoggiato questa mia passione e mi hanno aiutato a realizzare il sogno di diventare calciatore".