Altro Calcio Le verità dell'ex Lady Dzemaili: "Milano città delle escort"

“Più gli uomini sono ricchi, più tradiscono. Viviamo in una società in cui dove ci sono i soldi ci sono anche belle ragazze che si gettano ai piedi dei calciatori, ed è difficile per molti di loro resistere. Ci sono dei giocatori seri e che tengono alla famiglia, ma ho conosciuto anche giocatori per i quali la famiglia è un optional. La colpa è anche di donne che a volte si fidanzano con personaggi noti, in questo caso dei calciatori, semplicemente per avere notorietà. Molti vivono anche a Milano, che ormai è diventata la città delle escort“. Continuano a far discutere le rivelazioni di Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili, sul 'dietro le quinte' del mondo del calcio: dopo aver confessato a tutti che "i calciatori di solito non sono grandi amatori", questa volta ha parlato in questo modo a Le Capitane delle abitudini dei giocatori fidanzati o sposati.