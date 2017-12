Altro Calcio Le verità dell'ex Lady Dzemaili: "I calciatori non sono grandi amatori"

Erjona Sulejmani, ex moglie di Blerim Dzemaili, si è raccontata a Chi e il settimanale di Alfonso Signorini ha rilasciato qualche anticipazione. Ecco le sue piccanti dichiarazioni: “Sesso prima della partita? I calciatori in genere non sono grandi amatori, molti scelgono il “fai da te”. Io non sognavo affatto di sposare un calciatore, anzi, li allontanavo! Il calciatore più sexy? Cristiano Ronaldo, è la verità. Una wag che ammiro? Beh, Victoria Beckham: guardate il suo fatturato. Leggete il mio romanzo (Mondadori, prossima uscita, ndr), racconto tutto lo schifo che c’è dietro il mondo del calcio. Sposare un calciatore significa vivere in una gabbia dorata“.