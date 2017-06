Altro Calcio Le ultime bandiere d'Europa: De Rossi tra i 'superstiti'

Dopo l'addio alla Roma da parte di Francesco Totti e dopo il no di Donnarumma al rinnovo con il Milan, il sito dell'Uefa ha stilato l'elenco delle ultime bandiere - giocatori cioè che hanno indossato con una sola maglia e che non hanno mai giocato con nessun'altra squadra, nemmeno in prestito - rimaste negli otto principali campionati europei. C'è anche il giallorosso Daniele De Rossi, erede designato del numero 10 capitolino.