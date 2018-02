Altro Calcio Le Iene da Mourinho: firma sulla maglia di Conte e dedica

Sorpresa delle Iene a Mourinho: Alessandro Onnis e Stefano Corti si sono recati a Manchester facendo firmare al tecnico portoghese una maglia di Antonio Conte dopo la guerra verbale che si è scatenata nelle scorse settimane tra i due allenatori. Il Daily Mail ha pubblicato le foto della scena che poi vedremo in onda su Italia 1 domenica sera, nel giorno della sfida tra United e Chelsea all'Old Trafford. Onnis e Corti e hanno fatto firmare un autografo con dedica a un ragazzo di nome “Tonino” su una maglietta del Manchester United: “A Tonino, il tuo amico, Josè”. Solo in un secondo momento, però, Mourinho ha scoperto che sul retro della maglia è stato fatto stampare il nome di Antonio Conte. "'Il tuo amico' non posso dirlo", ha affermato a quel punto Mourinho, aggiungendo poi nella dedica: "La vita continua, sei un grande allenatore, abbraccio, Josè". Le due Iene si sono presentate poi a una conferenza stampa del Chelsea per portare a Conte la maglia autografata dal collega: l'allenatore salentino ha preferito però 'restituire' la divisa: "La puoi prendere, tienila tu".