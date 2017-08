Altro Calcio Lazio, la compagna di Inzaghi ha salvato la vita ad una bimba

Se per i tifosi della Lazio, dopo l'ottima stagione dello scorso anno, Simone Inzaghi è quasi un eroe, la sua compagna lo è a tutti gli effetti. Gaia Lucariello si trovava in vacanza a Sabaudia quando si è accorta che una bimba di pochi mesi stava rischiando il soffocamento ed è intervenuta salvandole la vita con una manovra di disostruzione pediatrica. A darne notizia è stata Michela Quattrociocche, attrice e moglie di Alberto Aquilani, che è in vacanza con la Lucariello: "Ieri sera una bimba di pochi mesi stava soffocando nel posto di vacanza dove ci troviamo, ma per fortuna c'era la mia amica Gaia Lucariello che grazie al suo coraggio e alla conoscenza dell'adeguata manovra è riuscita a salvarle la vita. Questo lo scrivo per incoraggiare tutti voi a partecipare al corso di disostruzione pediatrica perché basta un attimo a salvare una vita. Sei la nostra eroina". Al post su Instagram ha risposto la stessa compagna dell'allenatore della Lazio: "Grazie amica, ma l'informazione sacrosanta è che tutti dobbiamo essere preparati alla manovra di Heimlich".